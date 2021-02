Liceo Giulio Cesare | lettera aperta assessori municipali a studenti

sergimagugliani : RT @francofontana43: Oscurantismo al Liceo Giulio Cesare di Roma. La preside impedisce che nell’istituto si discuta di aborto e identità di… - alias16g : RT @francofontana43: Oscurantismo al Liceo Giulio Cesare di Roma. La preside impedisce che nell’istituto si discuta di aborto e identità di… - Evilqueen_75 : RT @repubblica: Al liceo Giulio Cesare di Roma, la preside Paola Senesi ha deciso unilateralmente di impedire tre attività extracurriculari… - eziomauro : RT @repubblica: Al liceo Giulio Cesare di Roma, la preside Paola Senesi ha deciso unilateralmente di impedire tre attività extracurriculari… - IdaFava : RT @repubblica: Al liceo Giulio Cesare di Roma, la preside Paola Senesi ha deciso unilateralmente di impedire tre attività extracurriculari… -

Ultime Notizie dalla rete : Liceo Giulio

RomaToday

Nicolas Flamigni, studente di 18 anni iscritto aleconomico socialeCesare Valgimigli non ha accolto con favore la proposta di Mario Draghi di allungare il calendario scolastico fino ...I fatti delCesare, dove la preside Paola Senesi ha deciso unilateralmente di impedire tre attività extracurriculari autogestite su temi che forse non incontravano le sue convinzioni ...Anche il II Municipio dice la sua sul caso che, ormai da giorni, tiene banco al liceo Giulio Cesare, dove gli alunni del collettivo Zero Alibi – in ...Nella graduatoria tra le città che “producono ministri”, elaborata da una ricerca Pagella Politica - Sole 24 Ore, Roma è nettamente prima ...