Licenziata la star di 'The Mandalorian' Gina Carano: ha paragonato gli elettori repubblicani agli ebrei (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gina Carano, star di The Mandalorian, è stata Licenziata dalla Lucasfilm per i suoi 'inaccettabili' post sui social media. I produttori della serie di star Wars disponibile su Disney+, che lo scorso ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di venerdì 12 febbraio 2021)di The, è statadalla Lucasfilm per i suoi 'inaccettabili' post sui social media. I produttori della serie diWars disponibile su Disney+, che lo scorso ...

AnGeL3DaRk3 : RT @TheGamesMachine: Cosa pensate del licenziamento di #GinaCarano, #CaraDune in #TheMandalorian, per tutti i futuri progetti di #StarWars?… - TheGamesMachine : Cosa pensate del licenziamento di #GinaCarano, #CaraDune in #TheMandalorian, per tutti i futuri progetti di… - zazoomblog : Gina Carano la star di The Mandalorian licenziata per i post sui social - #Carano #Mandalorian #licenziata - sonostorie : Capisco che tutto è opinabile. Ma che fosse 'la star dello show' , mi sembra eccessivo... - gigibeltrame : Lucasfilm condanna Gina Carano, star di The Mandalorian: dice cose ripugnanti #digilosofia -