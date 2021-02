L' Fbi arresta due esponenti della milizia di estrema destra dei Boogaloo Bois

(Di venerdì 12 febbraio 2021) In contemporanea al disastroso assalto di Capitol Hill del 6 gennaio, andava in scena un'altra rivolta a Louisville, guidata da un gruppo fascista denominato. In relazione a quegli ...

In relazione a quegli avvenimenti, gli agenti dell'hanno arrestato in Kentucky due uomini legati proprio alla milizia di estrema destra. Il primo si chiama John Subleski, di 32 anni, è accusato ...Grazie ad una soffiata anonima l'aveva individuato Powell, madre di otto figli e residente in Pennsylvania, come la donna che alcune immagini sui social mostravano dare istruzione agli assalitori ...Uno di loro è incriminato in relazione alla rivolta che è scoppiata a Louisville il 6 gennaio, in contemporanea con l'assalto al Congresso.I video, fatti vedere dai nove senatori del Partito Democratico che accusano il tycoon, mostrano quanto gli assalitori fossero violenti. Sono stati diramati i video dell’assalto al Congresso a Capitol ...