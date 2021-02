L’ex Miss Italia fa un annuncio importante: ecco tutti i dettagli (Di venerdì 12 febbraio 2021) La bellissima ex Miss Italia 2004 Cristina Chiabotto sarà presto mamma; a rivelarlo è lei stessa sulla sua pagina Instagram con una tenera immagine che la ritrae assieme al marito Marco Roscio e al cagnolino Paper, accompagnata dalla dedica 25 settimane di te…sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso.Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore.Mamma, papà & Paper Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl 86) Arriverà in primavera La bimba è il primo figlio per la coppia e arriverà in primavera. Ma la bella Cristina ne ha parlato anche ai microfoni di Verissimo Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 12 febbraio 2021) La bellissima ex2004 Cristina Chiabotto sarà presto mamma; a rivelarlo è lei stessa sulla sua pagina Instagram con una tenera immagine che la ritrae assieme al marito Marco Roscio e al cagnolino Paper, accompagnata dalla dedica 25 settimane di te…sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso.Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore.Mamma, papà & Paper Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl 86) Arriverà in primavera La bimba è il primo figlio per la coppia e arriverà in primavera. Ma la bella Cristina ne ha parlato anche ai microfoni di Verissimo Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il ...

