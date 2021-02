L' ex ' beniamina' Nikki Haley contro Trump | ' Sono disgustata e delusa'

Ultime Notizie dalla rete : beniamina Nikki

Globalist.it

Era ladi Trump e per qualche tempo qualcuno aveva sperato che fosse il volto umano del trumpismo.Poi la rottura e il distacco. L'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite,Haley, rivela in un'...Era ladi Trump e per qualche tempo qualcuno aveva sperato che fosse il volto umano del trumpismo.Poi la rottura e il distacco. L'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite,Haley, rivela in un'...L'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite della precedente amministrazione parla dopo i fatti di Capitol Hill: "Non avremmo dovuto seguirlo e non avremmo dovuto ascoltarlo. Non dece più accadere" ...