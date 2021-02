Leverkusen-Mainz 05 sabato 13 febbraio | ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ventunesimo turno di Bundesliga e nella finestra delle gare in programma questopomeriggio ilaffronterà in casa il05. Padroni di che hanno dato un calcio ad una crisi di risultati che durava da un mese facendone ben 5 al malcapitato Stoccarda. Tutto l’attacco del Werkself in gran spolvero con Demirbay, Bailey e Wirtz a segno e una InfoBetting: Scommesse Sportive e

... 73' Sabitzer, 87' Orban Bayer- Stoccarda 5 - 2 18', 31' Demirbay, 50' Kalajdzic, 56' Bailey, 68' Wirtz, 77' Kalajdzic, 84' Gray- Union Berlino 1 - 0 22' Niakhatè Borussia ......- 40 Fiorentina - 36 Lazio - 24 Borussia Monchengladbach - 21 Werder Brema - 21 Bayer- ...+16 Nizza +16 Levante +17 Reims +19 Digione +26 Angers +28 Celta Vigo +29 Sassuolo +29+32 ...La partita Bayer Leverkusen - Mainz 05 di Sabato 13 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 21° giornata di Bundesliga ...Bayer Leverkusen-Mainz, Stoccarda-Hertha e Werder Brema-Friburgo sono tre partite di Bundesliga e si giocano sabato alle 15.30: pronostici.