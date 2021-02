«Letti di ferro | torture e condizioni igieniche disumane» | parlano i prigionieri delle carceri di Lukashenko in Bielorussia

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sei mesi di proteste, migliaia di arresti, e le accuse dicontro i manifestanti. Dopo le elezioni dello scorso 9 agosto, ladi Aleksandrsi è trasformata in un quotidiano campo di battaglia. Ma per il presidente, rieletto in agosto, con un risultato dietro cui per molti osservatori si nascondono brogli elettorali, le proteste degli ultimi mesi sono state «una guerra lampo». Le rivendicazioni democratiche sono state frutto di tensioni «create artificialmente da forze esterne», ha dettointervenendo l’11 febbraio a un’assemblea davanti a funzionari civili e militari. A parlare di resistenza, in un’interpretazione ribaltata della realtà, è proprio il presidente bielorusso in carica dal 1994: «Dobbiamo resistere a tutti i costi e il 2021, quest’anno, sarà decisivo». Nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Letti ferro

Open

È importante stirarle coltiepido appena asciutte per mantenerle sempre morbide e lisce. Non ... GLI ARTICOLI PIÙDI ELLE. IT Il meglio della Haute Couture di Parigi LEGGI ORA Il nuovo ...... Rachel Handler, in quello che è da un mese uno degli articoli piùsul sito gastronomico. A ... ha scoperto che i bucatini prodotti da un noto marchio italiano non avevano abbastanza, e per ...Ieri si è tenuto un incontro tra l'assessore regionale Ferro e una quarantina di rappresentanti delle ASD e SSD operanti sul territorio tra Varazze e Albissola Marina ...L'idea nata per identificare sempre di più Aido come realtà di vita, ha preso forma dopo un attento studio delle aree urbane utili a piazzare i setti defibrillatori cardiaci semi automatici preziosi s ...