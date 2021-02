Lettera del Veneto all'Aifa: "Cerchiamo 4 milioni di dosi di vaccino" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Veneto sta cercando sul mercato parallelo 4 milioni di dosi di vaccino anti-Covid19. Lo spiega la Lettera che la Regione, attraverso Azienda Zero, ha inviato all’Aifa per chiedere “preventiva autorizzazione a poter negoziare l’acquisto e l’importazione con fornitori esteri di vaccini”, considerata “la carenza circa l’approvvigionamento”. La Lettera porta la data di protocollo del 3 febbraio. La Regione precisa che “la negoziazione riguarderà esclusivamente tipologie di vaccini già autorizzati Ema” e che darà tempestiva comunicazione ad Aifa “dei nomi degli operatori economici, del tipo, del loto e della quantità” delle dosi”. “Non andremmo a caricare i vaccini in giro per i porti, andremmo a caricarli in azienda”. Dice il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilsta cercando sul mercato parallelo 4didianti-Covid19. Lo spiega lache la Regione, attraverso Azienda Zero, ha inviato all’per chiedere “preventiva autorizzazione a poter negoziare l’acquisto e l’importazione con fornitori esteri di vaccini”, considerata “la carenza circa l’approvvigionamento”. Laporta la data di protocollo del 3 febbraio. La Regione precisa che “la negoziazione riguarderà esclusivamente tipologie di vaccini già autorizzati Ema” e che darà tempestiva comunicazione ad“dei nomi degli operatori economici, del tipo, del loto e della quantità” delle”. “Non andremmo a caricare i vaccini in giro per i porti, andremmo a caricarli in azienda”. Dice il ...

