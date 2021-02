L' esperto | ' produzione tricolore? Ditte hanno investito tanto ma si trovano a competere con mascherine importate sottocosto'

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Alcune non filtrano abbastanza, altre sono nate per visi diversi da quelli europei e non aderiscono bene. I certificati? Ne girano tanti falsi. Le promesse con cui sono presentate? Talvolta improponibili. E' una giungla quella delle, nuove compagne di vita degli abitanti del pianeta in era pandemia. Un mercato complesso abitato da "sprovveduti", ma anche da tanti "banditi", spiega chi l'ha messo sotto la lente del microscopio. Era aprile, l'Italia nel pieno del primo tsunami Covid-19 sperimenta la 'fame' di dispositivi di protezione individuale. Servono guanti, camici, tute, occhiali, visiere e soprattuttoper difendersi dal virus sconosciuto, un nemico invisibile che si pensava lontano e invece era già in patria. Un'azienda - Fonderia Mestieri - decide di creare un laboratorio con tutti i ...

giornaleradiofm : L'esperto, 'produzione tricolore? Ditte hanno investito tanto ma si trovano a competere con mascherine importate so… - VDiPucchio : RT @RChiovenda: @silviacarducci5 Chiama GRILLO, è esperto, in produzione di bugie! - RChiovenda : @silviacarducci5 Chiama GRILLO, è esperto, in produzione di bugie! - piplaar : @dipego @micheltravaux @talk2miano @fabriziobarca @DD_Forum E secondo te Caretta è commentatore pragmatico ed esper… - jobsocialeu : ISO Selest sas - Provincia di Modena - Solida azienda ceramica ricerca una figura con esperienza pluriennale nella… -

Ultime Notizie dalla rete : esperto produzione

LiberoQuotidiano.it

Per Zangirolami non è una questione di area geografica in cui è localizzata la. "La '...sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona stessa - sorride l'-...... il cui ciclo diprevede più fasi, dura diversi mesi e deve essere effettuato in ... L'abolizione del brevetto potrebbe accelerare i tempi? No, risponde l': 'Non tutte le aziende ...TORINO - Residenze universitarie green e tecnologiche, dove sarà possibile ricaricare auto, bici e monopattini elettrici, con wifi più potente, sistemi di videosorveglianza, ...Ad oggi nel nostro Paese sono oltre 2.770mila le dosi di vaccini anti-Covid somministrate, con oltre 1.240mila persone vaccinate con due dosi. Gli esperti sottolineano la necessità di accelerare la ca ...