Leonardo Lamacchia Amici 2020: il prima e dopo del cantante che pesava 110 chili

Tutti gli alunni di Amici nel corso degli anni hanno avuto delle storie importanti che hanno voluto poi raccontare durante l'esperienza fatta nel talent show, come nel caso di Leonardo Lamacchia che diverso tempo fa ha avviato un lungo iter che gli ha permesso di perdere molto peso rivelando di aver raggiunto i 110 chili. Leonardo Lamacchia nel tempo trascorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha avuto modo di farsi notare grazie anche al grande talento messo in scena con la sua bellissima voce ma, dietro la voglia di realizzare il suo sogno, c'è un ragazzo che ben presto ha dovuto imparare a lottare con tutto sé stesso per superare le sue paure.

