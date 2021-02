Leicester, stagione finita per James Justin: rottura del legamento crociato (Di venerdì 12 febbraio 2021) stagione finita per James Justin. La stellina del Leicester si è infortunata nel match di coppa di mercoledì contro il Brighton. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool, il tecnico delle foxies, Brendan Rodgers ha affermato che il giocatore ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il 22enne inglese è già a Londra per l’operazione. Queste le parole del tecnico: “È una notizia terribile per noi perché è stato incredibile dall’inizio della stagione”. James Justin non aveva perso un minuto in Premier League, partecipando a tutte le 23 gare e refertando 2 gol e altrettanti assist. Foto: twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021)per. La stellina delsi è infortunata nel match di coppa di mercoledì contro il Brighton. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool, il tecnico delle foxies, Brendan Rodgers ha affermato che il giocatore ha subito ladelanteriore del ginocchio sinistro. Il 22enne inglese è già a Londra per l’operazione. Queste le parole del tecnico: “È una notizia terribile per noi perché è stato incredibile dall’inizio della”.non aveva perso un minuto in Premier League, partecipando a tutte le 23 gare e refertando 2 gol e altrettanti assist. Foto: twitter ...

calciomercatoit : ??#Leicester - brutto infortunio al crociato per #Justin: a rischio la stagione - DionisioMinerva : @ANGELOABATE2 @CalcioPillole No, non solo se si fa il triplete, ma essere usciti dall'europa, da qualsiasi porta, r… - sportli26181512 : Tuttosport - Leicester, Leeds e Eintracht su Pobega, ma lui vuole tornare al Milan: Tommaso Pobega sta giocando un'… - TheBanale : Ma almeno a fine stagione si potrà dire che è legittimo aspirare a qualcosa di più di #Fonseca e che i miracoli spo… - LAROMA24 : Leicester, Rodgers: 'Under? È questione di adattamento, lo vedremo nella seconda parte della stagione' #AsRoma -