Lei Mi Parla Ancora un film di Pupi Avati dall’8 febbraio su Sky Cinema (Di venerdì 12 febbraio 2021) dall’8 febbraio su Sky Cinema Un film di Pupi Avati. Con Renato Pozzetto, Fabrizio Gifuni, Isabella Ragonese, Chiara Caselli, Lino Musella, Nicola Nocella e con Gioele Dix, Serena Grandi e con la partecipazione di Alessandro Haber e Stefania Sandrelli. Nino e Caterina sono sposati da sessantacinque anni e si amano profondamente dal primo momento che si sono visti. Alla morte di Caterina, la figlia Elisabetta, nella speranza di aiutare il padre a superare la perdita della donna che ha amato per tutta la vita, gli affianca un editor con velleità da romanziere per scrivere, attraverso i suoi ricordi, un libro sulla storia d’amore fra Nino e Caterina. Amicangelo, scrittore che ha alle spalle un divorzio costoso e complicato, accetta il lavoro solo per soldi e si scontra ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 12 febbraio 2021)su SkyUndi. Con Renato Pozzetto, Fabrizio Gifuni, Isabella Ragonese, Chiara Caselli, Lino Musella, Nicola Nocella e con Gioele Dix, Serena Grandi e con la partecipazione di Alessandro Haber e Stefania Sandrelli. Nino e Caterina sono sposati da sessantacinque anni e si amano profondamente dal primo momento che si sono visti. Alla morte di Caterina, la figlia Elisabetta, nella speranza di aiutare il padre a superare la perdita della donna che ha amato per tutta la vita, gli affianca un editor con velleità da romanziere per scrivere, attraverso i suoi ricordi, un libro sulla storia d’amore fra Nino e Caterina. Amicangelo, scrittore che ha alle spalle un divorzio costoso e complicato, accetta il lavoro solo per soldi e si scontra ...

lorepregliasco : Al bar stamattina: «Sa che la vedo sempre in televisione? Volevo farle i complimenti perché parla sempre in modo mo… - WeCinema : “Avati lavora di sottrazione. Smussa, arrotonda, liscia. Guida Renato Pozzetto verso un’interpretazione memorabile… - VanityFairIt : Per la prima volta parla della recente perdita di sua mamma: «In un certo senso stavo facendo quel concerto per lei… - AlexAng68052367 : RT @ant19mar: Come si può pensare che Maria Teresa si muova in base all’approvazione dello studio. Proprio lei, che nelle ultime puntate ha… - EnzoRasi : RT @polasein500cc: La mia generazione sapeva dire “Per sempre” Pupi Avati Renato Pozzetto, “Lei mi parla ancora” -