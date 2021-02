Lega Serie A, nuova assemblea sui diritti tv fissata il 17 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’assemblea della Lega Serie A, riunitasi ieri pomeriggio presso un hotel in centro a Milano, non ha preso nessuna decisione per l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-2024, in particolare i pacchetti delle dirette a pagamento per il territorio italiano. E’ stata dunque fissata in videoconferenza una nuova assemblea nella giornata di mercoledì 17 febbraio, alle ore 11. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’dellaA, riunitasi ieri pomeriggio presso un hotel in centro a Milano, non ha preso nessuna decisione per l’assegnazione deitv per il triennio 2021-2024, in particolare i pacchetti delle dirette a pagamento per il territorio italiano. E’ stata dunquein videoconferenza unanella giornata di mercoledì 17, alle ore 11. SportFace.

