Le urgenze ambientali che secondo me il governo Conte ha dimenticato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ho letto sulle pagine di questo giornale un articolo che racconta i risultati deldue e per farlo elenca quelli che sarebbero i traguardi raggiunti dal passato esecutivo anche in campo ambientale: superbonus energetico; bonifica della Terra dei Fuochi; stop alle trivelle; legge “salva mare”; decreto clima; riforma della commissione VIA; bonus biciclette. A mio modo di vedere ledi questa martoriata Italia non sono certo poter mettere una pompa di calore in una villetta o rifare la facciata di un condominio; e neppure comprarsi una bicicletta (spesso se ne ha già una e se ne acquista una seconda a prezzo agevolato per rivenderla): e neppure portare la plastica a riva per buttarla nella raccolta differenziata. In più vorrei ricordare che lo stop alle trivelle in mare a dicembre è saltato e vorrei ricordare altresì ...