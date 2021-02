Le ultime rivelazioni della piccola e grande storia italiana

Leggi su ilmanifesto

Durante il nostro Rinascimento la filologia degli umanisti ha avuto un ruolo importante. Soprattutto uomini come Lorenzo Valla hanno, contenacia, scoperto molte imposture radicate (ad esempio, la donazione di Costantino). In Europa, Erasmo da Rotterdam con fine acribia filologica rileggeva tuttotradizione e arrivava persino alla scoperta che nei vangeli " in principio era il sermo e non il logos, o il verbo". Cambia molto, perché il sermo è il discorso, mentre il verbo è il dogma.