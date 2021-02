Le pagelle del Bologna – Tomiyasu spinge e copre | Skorupski rovina tutto

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilimpatta al Dall’Ara 1-1 contro il Benevento. Al gol iniziale di Sansone risponde il tacco di Nicolas Viola. Ledei rossoblu:5: Attento sul sinistro di Viola nel primo tempo, non si può dire lo stesso nella ripresa. La sua uscita è da film horror (perché la vuole bloccare?), il Benevento ringrazia e fa 1-1. Nel finale rischia addirittura di peggiorare la situazione quando colpisce Danilo sul rinvio.6,5: Prestazione positiva sia in fase di spinta che in difesa, si conferma uno dei migliori terzini del campionato e arriva anche alla conclusione nel primo tempo, quando conclude di poco fuori. Danilo 5,5: Lapadula non gli concede tregua e spesso gli ruba il tempo agevolando l’azione offensiva dei sanniti. Meglio nella gestione ...

TuttoPisa : Le pagelle del dopogara stilate dai giornalisti sono uno dei maggiori motivi di discussione e spunti di riflessione… - infoitsport : Pagelle Bologna Benevento: TOP e FLOP del match VOTI - Pall_Gonfiato : #SerieA, #BolognaBenevento 1-1: le #pagelle dei giallorossi - TeresaLupaBizia : Sanremo 2021, le canzoni del Festival: le pagelle dopo i preascolti -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del

TUTTO mercato WEB

LEBOLOGNA SKORUPSKI 5 Nel primo tempo ringrazia la Dea Bendata per il palo colpito da Caprari. Nulla poi lo salva dall'erroraccio in uscita che regala a Viola l'occasione dell'1 - 1. ...(dal 26' st Orsolini 6: porta un po' di brio ma non tale da cambiare le sortimatch). Soriano 6: non molla dal primo al novantesimo minuto, lavora sporco per la squadra ma non riesce a brillare. ...MILANO – Le pagelle della vittoria della Vuelle su Sassari che vale l’accesso alle semifinali di Coppa Italia (rileggi qui precedente ...Al termine della sfida di campionato tra il Bologna e il Benevento abbiamo provato a giudicare la prestazione dell'undici di Mihajlovic ...