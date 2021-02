Le pagelle del Benevento – Viola tacco d’oro | Iago ancora non c’è

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBologna – Ilesce indenne dal Dall’Ara, conquista un puntoe si porta a quota 24 punti in classifica. Di seguito ledei giallorossi: Montipò 6: Bene nelle uscite, non corre grossi rischi. Non gli riesce il miracolo su Sansone, ma la posizione dalla quale calcia l’esterno rossoblu è troppo agevole per sbagliare. Depaoli 6: Un brivido poco dopo il pareggio di, quando si rifugia in corner rischiando l’autorete. Su Sansone chiude bene dal gol in poi, nel finale replica su Vignato. Tuia 5: Dopo neanche un minuto Barrow si fa beffe di lui nell’azione che porta al gol di Sansone. Alterna qualche buon intervento a iniziative personali avventate in fase di impostazione. (36’st Caldirola s.v.: gioca un quarto d’ora di autorità). Glik 6,5: Inizia con una distrazione, ...