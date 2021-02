“Le donne parlano troppo”, le Olimpiadi di Tokyo in pericolo per le dimissioni di Mori (Di venerdì 12 febbraio 2021) Yoshiro Mori lascia. Si dimette, per quelle frasi inopportune sulle donne “che parlano troppo”. Il che è una diretta conseguenza , abbastanza prevedibile, dell’uscita dell’83enne presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo della scorsa settimana: alle accuse di sessismo, non si scampa. Ma la notizia è un’altra: questo potrebbe essere il primo pezzo di un puzzle che crolla, lo stesso svolgimento dei Giochi è in pericolo. Lo spiega il Sueddeutsche Zeitung, secondo il quale “le dimissioni di Mori segnano una svolta, potrebbero anche essere l’inizio della fine dei Giochi pandemici”. Perché Mori non è un semplice capo. In Giappone “persone come Mori hanno un’autorità naturale. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Yoshirolascia. Si dimette, per quelle frasi inopportune sulle“che”. Il che è una diretta conseguenza , abbastanza prevedibile, dell’uscita dell’83enne presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici didella scorsa settimana: alle accuse di sessismo, non si scampa. Ma la notizia è un’altra: questo potrebbe essere il primo pezzo di un puzzle che crolla, lo stesso svolgimento dei Giochi è in. Lo spiega il Sueddeutsche Zeitung, secondo il quale “ledisegnano una svolta, potrebbero anche essere l’inizio della fine dei Giochi pandemici”. Perchénon è un semplice capo. In Giappone “persone comehanno un’autorità naturale. ...

