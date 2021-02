Le cinque volte che Di Battista ha distrutto il M5S (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – L’enfant prodige del firmamento pentastellato. L’erede di Grillo. L’eterno Peter Pan che a quarant’anni portò la generazione Erasmus al potere. Il saccopelista Lonely Planet che lasciò il Parlamento per scoprire il Centro America. Alessandro Di Battista è stato tutto questo e molto altro, sempre con il piglio indignato del contestatore e il tenero sguardo da orsacchiottone sognatore. Ce lo ricorderemo col dito puntato alla Camera, con le magliette da spensierato fricchettone in Guatemala, in versione autostoppista. E pure in posa da Guevara col sigaro e in posizione del loto a riflettere sul senso di impermanenza. Il Dibba, insomma, non lo abbiamo mai preso troppo sul serio. Eppure proprio lui, con quel suo essere irrituale, è riuscito a spaccare il Movimento 5 Stelle. Adesso tutti parlano di probabile scissione e si interrogano su cosa farà il già erede ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – L’enfant prodige del firmamento pentastellato. L’erede di Grillo. L’eterno Peter Pan che a quarant’anni portò la generazione Erasmus al potere. Il saccopelista Lonely Planet che lasciò il Parlamento per scoprire il Centro America. Alessandro Diè stato tutto questo e molto altro, sempre con il piglio indignato del contestatore e il tenero sguardo da orsacchiottone sognatore. Ce lo ricorderemo col dito puntato alla Camera, con le magliette da spensierato fricchettone in Guatemala, in versione autostoppista. E pure in posa da Guevara col sigaro e in posizione del loto a riflettere sul senso di impermanenza. Il Dibba, insomma, non lo abbiamo mai preso troppo sul serio. Eppure proprio lui, con quel suo essere irrituale, è riuscito a spaccare il Movimento 5 Stelle. Adesso tutti parlano di probabile scissione e si interrogano su cosa farà il già erede ...

