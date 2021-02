Lazio: nessun problema per Acerbi. Ci sarà con l'Inter (Di venerdì 12 febbraio 2021) Francesco Acerbi ci sarà contro l'Inter. Dopo un giorno di riposo dovuto a un affaticamento degli allenamenti scorsi, il centrale della Lazio è tornato ad allenarsi senza problemi e ci sarà per il big ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Francescocicontro l'. Dopo un giorno di riposo dovuto a un affaticamento degli allenamenti scorsi, il centrale dellaè tornato ad allenarsi senza problemi e ciper il big ...

Francesco Acerbi ci sarà contro l'Inter. Dopo un giorno di riposo dovuto a un affaticamento degli allenamenti scorsi, il centrale della Lazio è tornato ad allenarsi senza problemi e ci sarà per il big match contro l'Inter, partita chiave per testare le ambizioni dei ragazzi di Inzaghi . Acerbi e i rientri Simone Inzaghi ha quasi la ...

Rientrato l'allarme per il centrale biancoceleste che era stato tenuto precauzionalmente a riposo. Con lui potrebbe giocare Musacchio ...

