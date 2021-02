L'azienda farmaceutica AstraZeneca: 'Non esiste una vendita del vaccino al settore privato' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo le indiscrezioni su un presunto mercato parallelo con l'offerta di vaccini AstraZeneca anti - Covid - 19 venduti ai privati tramite intermediari, la casa farmaceutica ha voluto smentire. "... Leggi su globalist (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo le indiscrezioni su un presunto mercato parallelo con l'offerta di vaccinianti - Covid - 19 venduti ai privati tramite intermediari, la casaha voluto smentire. "...

rtl1025 : ?? 'Non vi è attualmente alcuna fornitura, vendita o distribuzione del #vaccino al settore privato'. Lo afferma l'az… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Non vi è attualmente alcuna fornitura, vendita o distribuzione del #vaccino al settore privato'. Lo afferma l'azienda farma… - daele65 : RT @rtl1025: ?? 'Non vi è attualmente alcuna fornitura, vendita o distribuzione del #vaccino al settore privato'. Lo afferma l'azienda farma… - mauriziozani : RT @rtl1025: ?? 'Non vi è attualmente alcuna fornitura, vendita o distribuzione del #vaccino al settore privato'. Lo afferma l'azienda farma… - 59Gabriella : RT @rtl1025: ?? 'Non vi è attualmente alcuna fornitura, vendita o distribuzione del #vaccino al settore privato'. Lo afferma l'azienda farma… -