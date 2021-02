Lavori alla tangenziale: da lunedì a mercoledì non si passa sotto la rampa nella zona del carcere (Di venerdì 12 febbraio 2021) ALBA Per Lavori di manutenzione straordinaria alle rampe dello svincolo Alba Sud - ovest, da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio dalle 7.30 alle 18.30 sarà chiuso al traffico il tratto in direzione ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 12 febbraio 2021) ALBA Perdi manutenzione straordinaria alle rampe dello svincolo Alba Sud - ovest, da15 a17 febbraio dalle 7.30 alle 18.30 sarà chiuso al traffico il tratto in direzione ...

virginiaraggi : Guardate la pista ciclabile di via Cristoforo Colombo: collega il centro di Roma alla zona sud della nostra città.… - virginiaraggi : Proseguono i lavori per la riqualificazione del Piazzale davanti alla Stazione Tiburtina dopo la demolizione della… - comunebelluno : #Illuminazione pubblica #assente in via Prade, per lavori, fino alla serata di domenica 14 febbraio. Qui il… - kenyaEin : @RobertoBurioni @VandelliMichela Ma per quanto ti sforzi da non addetto ai lavori capisci poco, dunque alla fine è atto di fiducia. - caleidom : No raga c’è il ragazzo che fa i lavori a casa mia alla caldaia che è carino un botto -