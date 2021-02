L’attaccante italiano che lascerà subito la Serie A: ceduto (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un attaccante italiano è pronto a lasciare subito la Serie A: accordo vicino per la cessione immediata all’estero Il calciomercato non finisce mai e c’è sempre tempo per arrivi e partenze. I primi in Italia si sono chiusi alle 20 del 1° febbraio, quando è suonato il gong della campagna trasferimenti invernale. I secondi sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un attaccanteè pronto a lasciarelaA: accordo vicino per la cessione immediata all’estero Il calciomercato non finisce mai e c’è sempre tempo per arrivi e partenze. I primi in Italia si sono chiusi alle 20 del 1° febbraio, quando è suonato il gong della campagna trasferimenti invernale. I secondi sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

AzzurreFIGC : ?? Buon compleanno a Carolina #Morace! ?? Dal 2014 l'ex attaccante e CT della #Nazionale ???? fa parte della Hall of F… - UomoRango : @OfficialSSLazio @ciroimmobile ..oggi l'attaccante italiano più forte del Mondo. E lotta con la maglia della Nostra… - C0n734n70n10 : @ale_taia Sinistro.. Barella il miglior centrocampista italiano e tra i top d'Europa, così come Hakimi il miglior e… - Ste_castoldi8 : @FBiasin D'accordo con tutto tranne che con l'attaccante, per me Belotti rimane il miglior attaccante italiano e so… - _grazy87 : Il gioco di Guardiola è l'esempio lampante, che una squadra non ha bisogno per forza dell'attaccante presente in ar… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attaccante italiano SNAI – Coppa Italia: semifinali al fotofinish Juve e Atalanta prenotano la finale Fortune Italia