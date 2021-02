L’aspirante guardiamarina | “Servo la Patria e conosco il mondo”

Leggi su dire

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – “La giornata inizia alle 6.25 con le attività fisiche. Alle 8.30 hanno inizio le lezioni universitarie, nel mio caso quelle di Giurisprudenza. Poi, dopo pranzo, ci sono le attività professionali come la simulazione di plancia, o il combattimento militare, o le attività sportive. La giornata prosegue con lo studio, e si conclude con la cena, un momento di svago e alle 22.45 suona il silenzio”. È la fotografia di una giornata tipo nell’Accademia di Livorno in cui la giovane allieva della Marina Militare, Claudia Mongelli, aspirante Guardiamarina, da tre anni coltiva quel sogno di indossare l’uniforme della Forza Armata, nato improvviso a 16 anni, durante il liceo scientifico, come ha ricordato ai microfoni dell’agenzia Dire. “In un incontro organizzato dalla mia scuola a Taranto, un giovane ufficiale ci raccontò la sua esperienza in Marina. Acquisii maggiori informazioni dai siti, dai social e grazie ad amici- ha ricordato Mongelli- decisi di diventare ufficiale di Marina, del Corpo di Commissariato in particolare”.