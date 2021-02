L’album dei Maneskin è Teatro D’Ira Vol.1 dopo Sanremo 2021 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si intitola Teatro D’Ira Vol.1 il nuovo album dei Maneskin e sarà disponibile nei negozi e in digital download dopo il Festival di Sanremo 2021 che vedrà la la band in gara nella categoria dei campioni. Tra i 26 Big di Sanremo 2021 c’è anche il gruppo guidato da Damiano David che presenta il singolo Zitti E Buoni nella sua prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana. I Maneskin hanno comunicato sui social i primi dettagli relativi al nuovo disco di inediti, il successore de Il Ballo Della Vita. Il titolo delL’album che uscirà dopo Sanremo 2021 è Teatro D’Ira Vol.1 ed è nota anche la data di pubblicazione: 19 marzo. I ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si intitolaVol.1 il nuovo album deie sarà disponibile nei negozi e in digital downloadil Festival diche vedrà la la band in gara nella categoria dei campioni. Tra i 26 Big dic’è anche il gruppo guidato da Damiano David che presenta il singolo Zitti E Buoni nella sua prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana. Ihanno comunicato sui social i primi dettagli relativi al nuovo disco di inediti, il successore de Il Ballo Della Vita. Il titolo delche usciràVol.1 ed è nota anche la data di pubblicazione: 19 marzo. I ...

