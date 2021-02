Laguna blu e l'accusa di pornografia infantile. Torna in tv il film controverso - (Di venerdì 12 febbraio 2021) Erika Pomella Laguna blu è un film cult degli anni '80 che, a dispetto delle critiche della stampa, è diventato quasi un classico. Ma la sua realizzazione, così come la sua uscita al cinema, ha portato non pochi problemi Laguna blu è il film di Randal Kleiser uscito nel 1980 e che, a dispetto di una pessima accoglienza da parte della critica, è diventato un vero e proprio cult, in special modo in Europa. Il film - che andrà in onda questa sera su La7d alle 21.30 - ha avuto anche un forte impatto nella cultura. Come spiega Vanity Fair, Laguna blu ha addirittura aiutato gli zoologi a "scoprire" una nuova specie di iguana, la Brachylophus Vitiens. Questo è avvenuto perché durante la visione del film, John Gibbons notò la speciale iguana in alcune scene di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Erika Pomellablu è uncult degli anni '80 che, a dispetto delle critiche della stampa, è diventato quasi un classico. Ma la sua realizzazione, così come la sua uscita al cinema, ha portato non pochi problemiblu è ildi Randal Kleiser uscito nel 1980 e che, a dispetto di una pessima accoglienza da parte della critica, è diventato un vero e proprio cult, in special modo in Europa. Il- che andrà in onda questa sera su La7d alle 21.30 - ha avuto anche un forte impatto nella cultura. Come spiega Vanity Fair,blu ha addirittura aiutato gli zoologi a "scoprire" una nuova specie di iguana, la Brachylophus Vitiens. Questo è avvenuto perché durante la visione del, John Gibbons notò la speciale iguana in alcune scene di ...

