L' agente di Jorginho | Tornasse Sarri | il Napoli potrebbe fare qualche tentativo anche per lui

MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Chelsea, l’agente di #Jorginho apre ad un ritorno in #Italia e parla anche di #Sarri-#Napoli ???? “Ha due anni di contra… - TUTTOJUVE_COM : Agente Jorginho: “Se Sarri tornasse in Italia, potrebbe riprenderlo con lui” - salvione : L'agente: 'Sarri al Napoli? Può tornare anche Jorginho' - CalcioNapoli24 : - phierpez : Jorginho, l'agente: 'Se tornasse Sarri, il Napoli potrebbe provare a riprendere anche lui' -

Ultime Notizie dalla rete : agente Jorginho

Il presente a Londra, ma il futuro potrebbe nuovamente essere in Italia. Così Joao Santos ,di , annuncia a Radio Kiss Kiss: 'sta facendo bene al Chelsea, si trova bene a Londra e con il nuovo allenatore Tuchel si è integrato bene' ha detto l'dell'italo - brasiliano. ...Sono le parole di Jorge Santos,di, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore ha poi aggiunto, sul centrocampista del Chelsea. "Sarri di nuovo al Napoli? Il calcio è dinamico, non si può escludere nulla. ...Le recenti parole di Jorge Santos, agente di Jorginho, aprono ad un ritorno del centrocampista al Napoli in compagnia di Maurizio Sarri.Il presente a Londra, ma il futuro potrebbe nuovamente essere in Italia. Così Joao Santos, agente di Jorginho, annuncia a Radio Kiss Kiss: «Jorginho sta facendo bene al Chelsea, si ...