L' accusa contro Trump | Condannarlo | chi può dire che non accadrà ancora?

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “ora perché in grado di rifarlo”. L’nei confronti di Donald, protagonista per la seconda volta nel processo per impeachment, chiede “umilmente” attraverso le parole del deputato democratico Joe Neguse una sentenza immediata “per il crimine di cui è colpevole in modo schiacciante”. Altrimenti, spiega Neguse, “se non lo facciamo, se facciamo finta che non sia successo o, peggio, se lo lasciamo senza risposta, chi puòche non?”. Oggi tocca alla difesa, che conta di esaurire il suo intervento in giornata. Una delle strategie che gli avvocati dipotrebbero usare, però, è stata già confutata abilmente dal capo dell’, il deputato dem Jamie Raskin, il quale ha ribaltato l’idea che il comizio del tycoon ...