La Walt Disney Company chiude i Blue Sky Studios (Di venerdì 12 febbraio 2021) Per chi non ne fosse a conoscenza i Blue Sky Studios sono uno studio di animazione creato nel 1987 ed acquistato circa due anni fa dalla Walt Disney Comapany, a seguito dell’acquisizione della 21st Century Fox. La compagnia è oggi però a rischio chiusura. Scopriamone i motivi. Come mai i Blue Sky Studios rischiano di chiudere? Secondo Deadline, la Disney avrebbe preannunciato la chiusura dei Blue Sky Studios. Un portavoce ha infatti affermato: “Date le attuali realtà economiche, dopo molte considerazioni e valutazioni, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere le operazioni di produzione cinematografica dei Blue Sky Studios“. Sfortunatamente, quasi 450 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Per chi non ne fosse a conoscenza iSkysono uno studio di animazione creato nel 1987 ed acquistato circa due anni fa dallaComapany, a seguito dell’acquisizione della 21st Century Fox. La compagnia è oggi però a rischio chiusura. Scopriamone i motivi. Come mai iSkyrischiano dire? Secondo Deadline, laavrebbe preannunciato la chiusura deiSky. Un portavoce ha infatti affermato: “Date le attuali realtà economiche, dopo molte considerazioni e valutazioni, abbiamo preso la difficile decisione dire le operazioni di produzione cinematografica deiSky“. Sfortunatamente, quasi 450 ...

periodicodaily : Blue Sky La Walt Disney Company chiude i famosi Studios #WaltDisney #BlueSky @chiara_viotti - f_chinellato : @MarcoStac Dell'ambientalismo 'da salotto', fatto di belle immaginibe suggestioni, natura idealizzata alla Walt Dis… - _innocentwild : RT @divianadyeus: Salvador Dalí e Walt Disney hanno lavorato insieme per produrre il cortometraggio Destino, un profondo e complesso viaggi… - princeofsnakess : RT @divianadyeus: Salvador Dalí e Walt Disney hanno lavorato insieme per produrre il cortometraggio Destino, un profondo e complesso viaggi… - divianadyeus : Salvador Dalí e Walt Disney hanno lavorato insieme per produrre il cortometraggio Destino, un profondo e complesso… -