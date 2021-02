La vittoria dei “poltronari” | Brunetta | Speranza | Di Maio | rieccoli tutti nel governo Draghi

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tanto tuonò che alla fine piovve. E nel peggiore dei modi: giorni e giorni di incontri, confronti e trattative dietro le quinte hanno partorito, alla fine, undai nomi tragicomici, un mix di tecnici che avranno il compito di piegare l’Italia alle logiche dell’Ue e di vecchiriusciti a blindare il posto o, in qualche caso, a tornare improvvisamente sotto i riflettori dopo una lunga assenza. Peggio di così non si poteva, e per riuscire a tagliare un traguardo così poco prestigioso si è dovuto scomodare Mario, il totem dell’Ue osannato come salvatore della patria da quasi. Non fosse tutto maledettamente serio, verrebbe quasi da ridere. Il bene del Paese, espressione usata e abusata in questi giorni, è venuto meno a fronte del bene di chi, invece, aveva come priorità quella di tenere il ...