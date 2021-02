La sorella di una Miss mette il gatto in lavatrice e la accende: arrestata (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gesto orribile di una giovane che ha messo il suo gatto in lavatrice, accendendola, perchè aveva fatto i bisogni dove non doveva. E ha postato il video su Instagram Ha messo un gatto in lavatrice e l’ha accesa. Un gesto assolutamente terrificante quello compiuto da Yuki Wong, sorella maggiore dell’attrice di Hong Kong e vincitrice L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gesto orribile di una giovane che ha messo il suoinndola, perchè aveva fatto i bisogni dove non doveva. E ha postato il video su Instagram Ha messo unine l’ha accesa. Un gesto assolutamente terrificante quello compiuto da Yuki Wong,maggiore dell’attrice di Hong Kong e vincitrice L'articolo NewNotizie.it.

