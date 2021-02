La sfida dello Scwha al maschile-femminile della lingua italiana (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – Si chiama schwa la piccola ‘e’ rovesciata (?) che da qualche tempo sta lanciando una nuova sfida alla lingua italiana nel senso del rispetto di un’inclusività o, per meglio dire, di una “convivenza delle differenze”, che da diverse parti si fa richiesta sempre più pressante. Ce ne accorgiamo come professioniste dell’informazione che tentano di raccontare ogni giorno quella parte di mondo, il transfemminismo, che su questi temi si interroga da anni, alla ricerca di soluzioni valide per uscire dal binarismo di genere che declina al maschile e al femminile sostantivi, aggettivi, articoli, preposizioni, tagliando fuori dal discorso, privato ma soprattutto pubblico, chi non si riconosce in uno dei due generi e rendendo queste persone di fatto invisibili o, comunque, non nominabili. Leggi su dire (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – Si chiama schwa la piccola ‘e’ rovesciata (?) che da qualche tempo sta lanciando una nuova sfida alla lingua italiana nel senso del rispetto di un’inclusività o, per meglio dire, di una “convivenza delle differenze”, che da diverse parti si fa richiesta sempre più pressante. Ce ne accorgiamo come professioniste dell’informazione che tentano di raccontare ogni giorno quella parte di mondo, il transfemminismo, che su questi temi si interroga da anni, alla ricerca di soluzioni valide per uscire dal binarismo di genere che declina al maschile e al femminile sostantivi, aggettivi, articoli, preposizioni, tagliando fuori dal discorso, privato ma soprattutto pubblico, chi non si riconosce in uno dei due generi e rendendo queste persone di fatto invisibili o, comunque, non nominabili.

vegastarsocial : RT @RaiDue: ?? La sfida per eleggere i nuovi #CampioniDiDomani prosegue, tra slalom e quiz legati al mondo dello sci ? I ragazzi, Lino e il… - sportli26181512 : Spezia, Nzola e Piccoli hanno svolto una parte dell'allenamento odierno in gruppo: Questo il racconto dell'allename… - raspa90 : RT @RaiDue: ?? La sfida per eleggere i nuovi #CampioniDiDomani prosegue, tra slalom e quiz legati al mondo dello sci ? I ragazzi, Lino e il… - massimilianotv : RT @RaiDue: ?? La sfida per eleggere i nuovi #CampioniDiDomani prosegue, tra slalom e quiz legati al mondo dello sci ? I ragazzi, Lino e il… - RaiDue : ?? La sfida per eleggere i nuovi #CampioniDiDomani prosegue, tra slalom e quiz legati al mondo dello sci ? I ragazzi… -