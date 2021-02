La sanità calabrese chiude l’ospedale Sant’Anna | 300 dipendenti rischiano di perdere il lavoro

Leggi su tpi

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Più volte, su queste pagine, vi abbiamo raccontato i limiti e le falle della, sommersa dai debiti e alle prese con dieci anni di commissariamento, rivelatosi finora piuttosto infruttuoso. A far scalpore in questi giorni è la notizia della chiusura deldi Catanzaro, una struttura d’eccellenza del Sud Italia, tra i principali centri di cardiochirurgia, certificato anche da AGENAS. Lo scorso 24 dicembre 2020, l’ASP di Catanzaro ne ha decretato la sostanziale chiusura con la perdita didi oltre 300e di tutto il personale medico operante. Ma non solo. Come spiega Giovanni Parisi, presidente del CdA di Villa S. Anna Spa, la disposizione dell’ASP ha comportato l’annullamento di 300 interventi salvavita già programmati. Cosa è accaduto? ...