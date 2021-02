La Russia risponde agli Usa: volo “artico” per una coppia di bombardieri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella tarda giornata di ieri una coppia di bombardieri strategici russi Tupolev Tu-160 (Blackjack in codice Nato) hanno effettuato un volo di pattugliamento nei cieli dell’artico. I velivoli sono decollati dalla loro base di Engels, nell’oblast di Saratov (sudovest della Russia), dove ha sede il 121esimo reggimento delle Guardie da bombardamento pesante, e si sono InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella tarda giornata di ieri unadistrategici russi Tupolev Tu-160 (Blackjack in codice Nato) hanno effettuato undi pattugliamento nei cieli dell’. I velivoli sono decollati dalla loro base di Engels, nell’oblast di Saratov (sudovest della), dove ha sede il 121esimo reggimento delle Guardie da bombardamento pesante, e si sono InsideOver.

RTaverBella : Perché uno che si chiama #Navalny che sta in #Germania torna in #russia per scatenare una serie rappresaglie x la s… - POSDstellarossa : RT @lettera_mosca: Inchiesta a Tomsk su San Valentino. Giornalista Tv pseudo- spiritosa intervista omino delle immondizie, Vitalij, 70 anni… - fulvioscaglione : RT @lettera_mosca: Inchiesta a Tomsk su San Valentino. Giornalista Tv pseudo- spiritosa intervista omino delle immondizie, Vitalij, 70 anni… - lettera_mosca : Inchiesta a Tomsk su San Valentino. Giornalista Tv pseudo- spiritosa intervista omino delle immondizie, Vitalij, 70… - fulvioscaglione : RT @lettera_mosca: ABUSA O NON ABUSA? - Sondaggio Levada Center sul tema: Vladimir PUTIN abusa dei suoi poteri? Il 17% risponde 'indubbiame… -