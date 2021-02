La regola di Nicola: 'Il Toro è un cerchio, ha bisogno di tutti' (Di venerdì 12 febbraio 2021) La regola di Davide Nicola viene srotolata pochi minuti dopo l'inizio dell'abituale conferenza della vigilia. 'No, dopo Bergamo noi non siamo euforici. Anzi, l'euforia non è un sentimento che mi piace,... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladi Davideviene srotolata pochi minuti dopo l'inizio dell'abituale conferenza della vigilia. 'No, dopo Bergamo noi non siamo euforici. Anzi, l'euforia non è un sentimento che mi piace,...

sportli26181512 : La regola di Nicola: 'Il Toro è un cerchio, ha bisogno di tutti': La regola di Nicola: 'Il Toro è un cerchio, ha bi… - Gazzetta_it : La regola di Nicola: “Niente euforia dopo Bergamo, ma consapevolezza: il Toro è un cerchio, ha bisogno di tutti”… - 3dc8 : @10_nicola Pheega in regola...porta rotta, ferri a vista arrugginiti, chiodi fuori, acqua negli angoli??.. #MimmuzzoNonMollare ???? - 10_nicola : @3dc8 Si lo so... C'era un amico di Morgan... Non era #bugo ?????? Tra l'altro non era in regola con altre cose rigua… - nicola_lm : RT @RadioSavana: Landini (CGIL): 'A Draghi abbiamo indicato necessità ius soli.' Invece di occuparsi dei lavoratori italiani che stanno per… -