La pupa e il secchione, scena hot tra Alessio Guidi e Stephanie Bellarte: “Lo desideravamo da tanto” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il feeling nato sin dal primo giorno tra Alessio Guidi e Stephanie Bellarte si è trasformato ora in una scena bollente che sta facendo il giro del web e che fa sognare i telespettatori del reality show di Italia 1. “Vieni qui, quanto sei bella?”, ha detto Guidi a Stephanie, poi ha proseguito “Ci dicono che vedono in questa coppia un ragazzo innamorato e una donna felice. Io sono contentissimo di questo perché ho sentito che te eri felice. Vabbè che io ero innamorato.. lo sapevamo tutti”. E così, rimasti soli in camera da letto, è scattato il bacio. “É stato emozionante, passionale, è stato bello, si sentiva che lo desideravamo da tanto“, ha commentato poi lei davanti alle telecamere, ricordando il momento di passione improvvisa e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il feeling nato sin dal primo giorno trasi è trasformato ora in unabollente che sta facendo il giro del web e che fa sognare i telespettatori del reality show di Italia 1. “Vieni qui, quanto sei bella?”, ha detto, poi ha proseguito “Ci dicono che vedono in questa coppia un ragazzo innamorato e una donna felice. Io sono contentissimo di questo perché ho sentito che te eri felice. Vabbè che io ero innamorato.. lo sapevamo tutti”. E così, rimasti soli in camera da letto, è scattato il bacio. “É stato emozionante, passionale, è stato bello, si sentiva che loda“, ha commentato poi lei davanti alle telecamere, ricordando il momento di passione improvvisa e ...

FQMagazineit : La pupa e il secchione, scena hot tra Alessio Guidi e Stephanie Bellarte: “Lo desideravamo da tanto” - APAudiovisivi : ASCOLTI TV – Prime Time: Rai1 – Che Dio ci Aiuti 6 23.2%; Canale 5 - Il Diavolo Veste Prada 9.6%; Italia1 - La Pupa… - Vale97T : @sacrofanoo - rispetto a programmi inutili come il gfvip o la pupa e il secchione o cose di quel genere... Cioe pe… - Maria_Laura_200 : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… - mavdworld : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… -