La Pupa e il Secchione anticipazioni: nasce una nuova coppia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. anticipazioni della prossima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: scatta il bacio per una coppia, nasce un nuovo amore? Ieri sera si è conclusa una nuova puntata davvero inaspettata de La Pupa e il Secchione con tanti colpi di scena e tante risate, ma anche qualche piccola lezione di vita. C’è Leggi su youmovies (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.della prossima puntata de Lae ile Viceversa 2021: scatta il bacio per unaun nuovo amore? Ieri sera si è conclusa unapuntata davvero inaspettata de Lae ilcon tanti colpi di scena e tante risate, ma anche qualche piccola lezione di vita. C’è

alexiuss11 : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… - kit3mmu0rt : Non andrò mai più a dormire alle 10 perché adesso devo recuperare che Dio ci aiuti Masterchef la pupa e il secchion… - auroraghilardi : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… - GVCCILOUIS : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… - zazoomblog : ‘La Pupa e il Secchione e viceversa 2’ quarta puntata: tutti contro Giulia Paolella Manuel Amati mostra interesse p… -