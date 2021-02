La Polonia e il certificato per i vaccinati

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La certificazione delle persone vaccinate ha sicuramente uno scopo. Quale? Questo non è stato ancora rivelato dai funzionari del governo. Probabilmente perché l’idea di privilegi per inon è ancora pronta. Inoltre, non sappiamo se l’iniziativa polacca sarà in qualche modo collegata alla strategia dell’UE. L’idea di rilasciare certificati per le persone vaccinate è, ovviamente, molto controversa. Tenendo conto dell’attuale tasso di vaccinazione contro il coronavirus ine del ritmo di consegna dei vaccini da parte dei produttori con cui l’Unione Europea ha concluso contratti per l’acquisto di vaccini, ci vorrà probabilmente più di un anno per vaccinare tutti i polacchi. Ciò significa che una parte molto ampia della società polacca può sentirsi esclusa da alcuni aspetti della vita quotidiana per un periodo di tempo piuttosto lungo. ...

