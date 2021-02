La pandemia spegne la secessione. Le elezioni catalane sono solo un regalo all'estrema destra

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Mentre divampa un incendio nel condominio, la coppia del quinto piano decide, proprio in quel momento e dopo un matrimonio durato decenni, che è ora di divorziare. È la situazione surreale che sta vivendo la Catalogna. Con lache imperversa (oltre mezzo milioni di casi da marzo 2020 e circa 10.000 vittime in una regione che conta 7,5 milioni di abitanti) non è questo il momento di parlare di indipendenza. Per gli spagnoli, ledi domenicafuori luogo. E, oltre tutto, inutili. Per alcuni versi anche i catalanid’accordo, e si stanno chiedendo se valga la pena mettere a rischio la propria salute per esercitare il diritto di voto. Il fatto certo è che ledel 14 febbraiole meno incisive delle tre che sisvolte in Catalogna ...