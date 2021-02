La nuova sfida della Ferrero, in arrivo i gelati Rocher e Raffaello (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ferrero, in arrivo i gelati Rocher e Raffaello. La nuova sfida dell’azienda di Alba parte dalla Francia. PARIGI (FRANCIA) – Le nuove scommesse della Ferrero si chiamano gelati Rocher e Raffaello. Come riportato dal Corriere della Sera, nei prossimi mesi nei banconi di bar e supermercati dovrebbero arrivare tre nuovi stecchetti ispirati agli iconici cioccolatini. I prodotti saranno messi inizialmente in vendita in Francia. Non sono state rese note le tempistiche dell’approdo in Italia e nel resto dei Paesi europei di questi nuovi gelati. Ma l’estate potrebbe essere il periodo giusto per dare vita alla merenda destinata ad attrarre migliori di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021), in. Ladell’azienda di Alba parte dalla Francia. PARIGI (FRANCIA) – Le nuove scommessesi chiamano. Come riportato dal CorriereSera, nei prossimi mesi nei banconi di bar e supermercati dovrebbero arrivare tre nuovi stecchetti ispirati agli iconici cioccolatini. I prodotti saranno messi inizialmente in vendita in Francia. Non sono state rese note le tempistiche dell’approdo in Italia e nel resto dei Paesi europei di questi nuovi. Ma l’estate potrebbe essere il periodo giusto per dare vita alla merenda destinata ad attrarre migliori di ...

CarloCalenda : Sostenere la transizione digitale e sostenibile è la sfida principale per la nuova strategia industriale UE. Le imp… - news_mondo_h24 : La nuova sfida della Ferrero, in arrivo i gelati Rocher e Raffaello - VincenzoCirasol : @amicii_news La sfida di Arianna è stata falsata...Se AMICI è un programma serio dovrebbe richiamare ARIANNA e chie… - Londovn : Riassunto di questo daytime: -Elisabetta sfanculata da Arisa -Gaia nuova concorrente -Serena nuova concorrente -Mar… - _yvanx : @gianluca89S Non è colpa di Arisa ma di Rudy, che ha messo in sfida Arianna, ha perso quindi la ragazza nuova è ent… -