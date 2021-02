La musica dell’amore. La nostra playlist per San Valentino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cosa c’è di più iconico della musica per rappresentare l’amore? Fin da quando esiste, la musica, ha sempre parlato di storie connotate da amori impossibili, forti, irresistibili, crudeli e a volte anche scabrosi. Ogni artista del panorama musicale, sia del passato che del presente, ha all’interno dei suoi brani almeno una canzone che parla di questo sentimento, unico nel suo genere, che tutti proviamo almeno una volta nella vita. E non c’è da stupirsi quando pensiamo a quante volte da ragazzine, sdraiate sul letto nella nostra cameretta, sognavamo o ci sfogavamo in lunghi pianti ascoltando quella canzone che raccontava di noi, della nostra storia d’amore del momento, come se fosse stata davvero scritta basandosi sulle nostre emozioni. Quasi ogni coppia se ci pensate, ha la sua canzone. Non per forza ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cosa c’è di più iconico dellaper rappresentare l’amore? Fin da quando esiste, la, ha sempre parlato di storie connotate da amori impossibili, forti, irresistibili, crudeli e a volte anche scabrosi. Ogni artista del panoramale, sia del passato che del presente, ha all’interno dei suoi brani almeno una canzone che parla di questo sentimento, unico nel suo genere, che tutti proviamo almeno una volta nella vita. E non c’è da stupirsi quando pensiamo a quante volte da ragazzine, sdraiate sul letto nellacameretta, sognavamo o ci sfogavamo in lunghi pianti ascoltando quella canzone che raccontava di noi, dellastoria d’amore del momento, come se fosse stata davvero scritta basandosi sulle nostre emozioni. Quasi ogni coppia se ci pensate, ha la sua canzone. Non per forza ...

