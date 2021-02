"La mia rabbia per l'Italia incapace di nutrirsi di uno come Paolo Isotta" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quella che aveva Paolo Isotta - scomparso oggi a 70 anni nella sua Napoli - era “La virtù dell’elefante”, citando l’omonimo libro pubblicato da Marsilio in cui faceva una summa della sua esperienza umana prima che artistica, mescolando il genere narrativo con quello saggistico senza però mai seguire un percorso cronologico. La sua era una mente robusta capace di sopportare una mole di sapienza e il suo era un vivere in continua simbiosi con la musica di cui parlò anche in quel testo ricordando tante altre esperienze e conoscenze in ambito musicale, poetico, giornalistico e letterario. Il suo era uno spirito libero e libertario, era iscritto al partito radicale e all’associazione Coscioni e quando scriveva o parlava aggiungeva alla sua grande cultura uno humour sferzante. “Isotta è senza alcun dubbio il capitolo più clamoroso della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quella che aveva- scomparso oggi a 70 anni nella sua Napoli - era “La virtù dell’elefante”, citando l’omonimo libro pubblicato da Marsilio in cui faceva una summa della sua esperienza umana prima che artistica, mescolando il genere narrativo con quello saggistico senza però mai seguire un percorso cronologico. La sua era una mente robusta capace di sopportare una mole di sapienza e il suo era un vivere in continua simbiosi con la musica di cui parlò anche in quel testo ricordando tante altre esperienze e conoscenze in ambito musicale, poetico, giornalistico e letterario. Il suo era uno spirito libero e libertario, era iscritto al partito radicale e all’associazione Coscioni e quando scriveva o parlava aggiungeva alla sua grande cultura uno humour sferzante. “è senza alcun dubbio il capitolo più clamoroso della ...

