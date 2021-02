La mente è lucida Casini positivo e sintomatico | Ma l' erba cattiva non muore mai | annuncio in diretta tv

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Anche Pier Ferdinandoal coronavirus. Lo ha rivelato ina L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, nella puntata di oggi, venerdì 12 febbraio. "Ho scoperto di avere il Covid - ha spiegato -. Un po' di tosse fastidiosa ma la", ha sottolineato. Insomma,e non a, ma niente di grave o preoccupante, stando almeno alle sue parole. E ancora,ha aggiunto: "Stamattina lo ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino". Dunque, l'ex presidente della Camera ha svelato la battuta di spirito con cui ha cercato di tranquillizzare mamma: "Stai serena, l'nonmai". Un periodo difficile, ...

'Ho scoperto di avere il Covid. Sto bene, un pò di tosse fastidiosa ma la'. In questo modo Pierf Ferdinando Casini ha annunciato la sua positività al virus, intervenuto alla trasmissione L'aria che tira, su La7, in collegamento da casa sua. L'ex presidente ...