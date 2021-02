La Liguria torna in fascia arancione. Toti: “La legge impedisce il posticipo a dopo San Valentino”. Dpcm, stop agli spostamenti tra regioni fino al 25 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) In base al report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, la regione è fra quelle a rischio maggiore, insieme ad Abruzzo, Toscana e provincia di Trento Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 12 febbraio 2021) In base al report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, la regione è fra quelle a rischio maggiore, insieme ad Abruzzo, Toscana e provincia di Trento

genesdegenes : RT @AnsaLiguria: La Liguria torna in zona arancione. Ordinanza valida da domenica #ANSA - fo1984 : RT @AnsaLiguria: La Liguria torna in zona arancione. Ordinanza valida da domenica #ANSA - boia_er : RT @_Arimoon88: Ad Imperia la situazione è decisamente critica, con il doppio dei contagi rispetto alle altre province della regione e la L… - AnsaLiguria : La Liguria torna in zona arancione. Ordinanza valida da domenica #ANSA - StampaSavona : Ermergenza Covid: la Liguria torna da domenica in zona arancione -