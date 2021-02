La Lega attacca De Luca…e la sua pianta: “L’ha pagata 520 euro” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo scontro in Regione si sposta dalla politica al florovivaismo. E no, non è uno scherzo. Stavolta, infatti, a essere oggetto degli strali della Lega nei confronti del Presidente della Regione è… la pianta di De Luca. L’accusa arriva dal consigliere regionale della Lega Severino Nappi che definisce De Luca “il re della giungla”. “Per arredare il suo ufficio – scrive Nappi – anzi il suo set di rappresentanza per le dirette facebook in pieno covid, ha pensato che era necessario una bella pianta ad alto fusto con tanto di vaso e accessori, ovviamente a spese dei sudditi. E’ poco o molto?”, si domanda l’esponente del Carroccio mostrando la ricevuta per l’acquisto della pianta di 520 euro. “Sicuramente più della pensione sociale di 460 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo scontro in Regione si sposta dalla politica al florovivaismo. E no, non è uno scherzo. Stavolta, infatti, a essere oggetto degli strali dellanei confronti del Presidente della Regione è… ladi De Luca. L’accusa arriva dal consigliere regionale dellaSeverino Nappi che definisce De Luca “il re della giungla”. “Per arredare il suo ufficio – scrive Nappi – anzi il suo set di rappresentanza per le dirette facebook in pieno covid, ha pensato che era necessario una bellaad alto fusto con tanto di vaso e accessori, ovviamente a spese dei sudditi. E’ poco o molto?”, si domanda l’esponente del Carroccio mostrando la ricevuta per l’acquisto delladi 520. “Sicuramente più della pensione sociale di 460 ...

