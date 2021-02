La galleria di Parigi che espone una sola opera d’arte (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tutti possono guardare dentro, perché il vetro è stato selezionato per non creare nessun riflesso. L’ambiente è ridotto all’essenziale, i muri sono stati scavati fino a far emergere le pietre in calcare, (poi sbiancate) e sul soffitto si scorgono le travi a sostegno del piano superiore. È tutto un lavoro di sottrazione, quello che caratterizza la galleria Parigina Pièce unique, in rue de Turenne, nel cuore del Marais. Tanto che le opere in esposizione sono solo una: un pezzo unico, appunto. Fino al 27 febbraio sarà Clay Baby (m.l.) dell’artista californiana Kaari Upson. Il suo proprietario, il gallerista italiano Massimo De Carlo (ne possiede altre cinque: due a Milano, una a Londra, una a Hong Kong e una virtuale) ha ripreso l’idea dal celebre Lucio Amelio, che negli anni ’70 portò in Italia alcuni dei nomi più importanti dell’arte contemporanea. Fu ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tutti possono guardare dentro, perché il vetro è stato selezionato per non creare nessun riflesso. L’ambiente è ridotto all’essenziale, i muri sono stati scavati fino a far emergere le pietre in calcare, (poi sbiancate) e sul soffitto si scorgono le travi a sostegno del piano superiore. È tutto un lavoro di sottrazione, quello che caratterizza lana Pièce unique, in rue de Turenne, nel cuore del Marais. Tanto che le opere in esposizione sono solo una: un pezzo unico, appunto. Fino al 27 febbraio sarà Clay Baby (m.l.) dell’artista californiana Kaari Upson. Il suo proprietario, il gallerista italiano Massimo De Carlo (ne possiede altre cinque: due a Milano, una a Londra, una a Hong Kong e una virtuale) ha ripreso l’idea dal celebre Lucio Amelio, che negli anni ’70 portò in Italia alcuni dei nomi più importanti dell’arte contemporanea. Fu ...

