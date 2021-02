La foto di Elle Fanning incinta sui social è un riuscitissimo spot per The Great 2 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Di primo acchito avrà confuso molti, la foto di Elle Fanning incinta con un pancino di alcuni mesi: l’attrice è apparsa così su Instagram in uno scatto elegantissimo e molto glamour per regalare una piccola anteprima di ciò che il pubblico vedrà in The Great 2, la nuova stagione della dramedy d’epoca dedicata a Caterina La Grande. La foto di Elle Fanning incinta non è altro che un’anticipazione della seconda stagione della serie Hulu che la vede protagonista accanto a Nicholas Hoult, rispettivamente nei panni dell’imperatrice Caterina la Grande e di Pietro III di Russia. L’attrice non è in dolce attesa e quella che sfoggia davanti all’obiettivo è una pancia finta, sebbene sia molto credibile. Destinata sin da subito a diventare ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Di primo acchito avrà confuso molti, ladicon un pancino di alcuni mesi: l’attrice è apparsa così su Instagram in uno scatto elegantissimo e molto glamour per regalare una piccola anteprima di ciò che il pubblico vedrà in The2, la nuova stagione della dramedy d’epoca dedicata a Caterina La Grande. Ladinon è altro che un’anticipazione della seconda stagione della serie Hulu che la vede protagonista accanto a Nicholas Hoult, rispettivamente nei panni dell’imperatrice Caterina la Grande e di Pietro III di Russia. L’attrice non è in dolce attesa e quella che sfoggia davanti all’obiettivo è una pancia finta, sebbene sia molto credibile. Destinata sin da subito a diventare ...

