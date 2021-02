La fine di Grey’s Anatomy si allontana? “Ogni due anni si pensa alla chiusura”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nonostante lo scorso anno alcune dichiarazioni abbiano paventato ladicon la diciassettesima stagione, i risultati del medical drama di ABC sembrano respingere l’idea di unaimminente. Sebbene la stessa protagonista Ellen Pompeo abbia dichiarato di avere ormai già dato tuttoserie, la capacità di rinnovarsi – ad esempio in questa stagione raccontando il dramma della pandemia – sembra la garanzia della longevità del format in onda ormai dal 2005. L’attore Jesse Williams, che interpreta l’affascinante chirurgo plastico Dr. Jackson Avery nella fortunata serie ABC, ha commentato il successo dello show dichiarando di aver più voltetodi, ma di non aver mai ...