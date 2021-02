La doppietta di Palombi stende il Monza. Boateng sbaglia un rigore e il Pisa passa al Brianteo (0-2) (Di venerdì 12 febbraio 2021) Inizio micidiale del Pisa al Brianteo nella sfida contro il Monza. La squadra di D’Angelo ha trovato due reti nei primi dodici minuti: al 7? e al 12? Palombi batte Di Gregorio e fissa il punteggio sul 2-0. I padroni di casa hanno provato a reagire ma Gori è stato bravo a respingere su Frattesi e Boateng. Nella ripresa il ghanese si è fatto parare anche un rigore dall’estremo difensore del Pisa. I toscani salgono al decimo posto a quota 31 punti, il Monza resta secondo a 39 e domani Chievo e Salernitana possono lasciarsi i Brianzoli alle spalle in classifica. Foto: logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Inizio micidiale delalnella sfida contro il. La squadra di D’Angelo ha trovato due reti nei primi dodici minuti: al 7? e al 12?batte Di Gregorio e fissa il punteggio sul 2-0. I padroni di casa hanno provato a reagire ma Gori è stato bravo a respingere su Frattesi e. Nella ripresa il ghanese si è fatto parare anche undall’estremo difensore del. I toscani salgono al decimo posto a quota 31 punti, ilresta secondo a 39 e domani Chievo e Salernitana possono lasciarsi i Brianzoli alle spalle in classifica. Foto: logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Lega_B : ???? Fischio finale per l’anticipo di #SerieBKT. Il @PisaSC espugna il campo del @acmonza. Decisivi la doppietta di… - salda__ : RT @Lega_B: ???? Fischio finale per l’anticipo di #SerieBKT. Il @PisaSC espugna il campo del @acmonza. Decisivi la doppietta di #Palombi e i… - CiataraMatteo : RT @Lega_B: ???? Fischio finale per l’anticipo di #SerieBKT. Il @PisaSC espugna il campo del @acmonza. Decisivi la doppietta di #Palombi e i… - CiataraMatteo : RT @TgrRaiToscana: Allo stadio Brianteo, il @PisaSC batte il @ACMonza 2-0, con doppietta di #Palombi. L’@EmpoliCalcio ringrazia e domani sf… - laziopress : Serie B, contro il Monza arriva la doppietta dell’ex Lazio Simone Palombi -