La decisione di Biden: 'Chiudere entro l'anno il campo di prigionia di Guantanamo' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Speriamo che alle promesse seguano i fati: l'amministrazione Biden sta rivedendo la situazione del campo di prigionia di Guantanamo "con l'obiettivo e l'intenzione" di arrivare alla sua chiusura entro ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 febbraio 2021) Speriamo che alle promesse seguano i fati: l'amministrazionesta rivedendo la situazione deldidi"con l'obiettivo e l'intenzione" di arrivare alla sua chiusura...

LanzoIgor : RT @globalistIT: Che le politiche del razzista vengano cancellate per sempre - globalistIT : - jadarf1 : RT @globalistIT: Che le politiche del razzista vengano cancellate per sempre - globalistIT : Che le politiche del razzista vengano cancellate per sempre - sodexoberita : Le colonnine per auto elettriche di EVgo sbarcano in Borsa: la decisione coincide con la volontà dell’amministrazio… -